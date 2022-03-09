بسبب الاكتئاب.. بريطانى يعيش مع 120 عنكبوت و3 عقارب

جدة - نرمين السيد - وحرص الشاب البريطانى الذى يدعى آرون فينيكس منذ طفولته على اقتناء العناكب، حيث كان يجلس بالساعات أمامهم لأجل الاستمتاع بمشاهدتهم.

ويبلغ ذلك الشاب البريطانى الذى يقتنى حوالى 120 عنكبوتا 34 عاما، ويهتم بقضاء وقته فى العناية بالعناكب وزيادة عددهم منوهاً بأنهم شغفه وهوسه فى الحياة.

وقال آرون: "لا يمثلون خطرا على أحد، ولا أستطيع أن أتوقع أن يراها الجميع بالطريقة التى أراها، لكني أتمنى أن يفتح الناس عقولهم أمام هذه المخلوقات الجميلة"، وفقا لـ "ديلى ميل".

وكشف عن بداية حبه للعناكب الذى يرجع منذ طفولته، عند حصوله على أول عنكبوت، ولكن تم تشخيصه بمرض الاضطراب ثنائى القطب إلى جانب معاناته من الاكتئاب قبل عام، واقترح المعالجون عليه أن يمارس هوايته المفضلة وهى تربية العناكب، لذلك قرر آرون تربية عدد قليل من العناكب.

وعلق الشاب على ذلك قائلاً: "عندما سألنى المعالج عما إذا كان هناك أى نشاط أستمتع به و يساعد فى تشتيت ذهنى عن الأشياء الأخرى، جاءتنى الفكرة على الفور وفى البداية، كان زوجتى وبناتها خائفين بعض الشىء، لكنهم رأوا التأثير الإيجابى الذى أحدثه علىّ على الفور وأصبحوا داعمين".

وتمكن آرون من جمع 120 عناكباً منذ صيف عام 2021 إلى جانب خمسة عناكب أخرى، وثلاثة عقارب، وثلاثة فرس النبى، وحشرة حريش.