احتفالا بعيد المرأة.. فيتنامى يهدى زوجته ورد وذهب بـ7 مليارات دونج

جدة - نرمين السيد - وأهدى الرجل الذى من مدينة دا نانج الساحلية فى وسط فيتنام، زوجته باقة مكونة من الورود وقطع الذهب، والتى تزيد قيمتها عن 7 مليارات دونج فيتنامى أى حوالى 307 آلاف دولار أمريكى.
وأحضر الفيتنامى لزوجته 100 قطعة من الذهب، وذهب إلى أحد متاجر بيع الزهور، وطلب إعداد باقة فريدة من نوعها، وفقا لما جاء فى صحيفة "VN Express" الفيتنامية.
ويشار إلى أن قطعة الذهب الواحدة من القطع ذات الشكل المستطيل التى أحضرها الرجل، كانت تزن 37.5 جراما، وذلك حسب ما ذكره موقع "pledgetimes".
وتقول صاحبة المتجر، وتدعى لونج تى جياو، إن الرجل دفع لها 20 مليون دونج فيتنامى من أجل تحضير الباقة، موضحة أنه أخبرها بأن الباقة كانت هدية لامرأة فى مدينة "كان تو" بجنوب البلاد، بمناسبة "يوم المرأة العالمى".
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