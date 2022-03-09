جدة - نرمين السيد - وأشارت دياز فى حديثها مع برنامج "رول بريكرز"، إلى أنها بمجرد ابتعادها عن الأضواء وتركها لهوليوود، باتت نادرا ما تفكر فى مظهرها، ولا تغسل وجهها.
ونقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن دياز القول إن إغراءات هوليوود بمثابة مصيدة هربت منها عقب زواجها من المغنى بنجى مادين عام 2015.
وتردد أن دياز رفضت عروض أفلام تقدر بـ 100 مليون دولار منذ ابتعادها عن الاضواء، ويبدو أنها لا تشعر بالندم على الاطلاق.
وقالت: "من الصعب أن لا تنظر لنفسك وتحكم عليها علي أساس مقاييس الجمال الأخرى.. وخلال الثمانية أعوام الماضية أصبحت مثل الحيوان البرى".
وأوضحت أنها أصبحت أقل تركيزا على مظهرها خلال تلك الأيام، معلقة: "أخر شىء أفكر فيه يوميا هو كيف أبدو".
وأضافت" لا أغسل وجهى مطلقا" مشيرا إلى أنها تملك منتجات عناية بالبشرة مكدسة على الأرفف يكسوها الغبار، ولكن يكمن اهتمامها مع اقترابها من عامها الـ 50، فى كيفية استمرارها قوية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كاميرون دياز لم تغسل وجهها منذ 2015.. اعرف السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.