كاميرون دياز لم تغسل وجهها منذ 2015.. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - وأشارت دياز فى حديثها مع برنامج "رول بريكرز"، إلى أنها بمجرد ابتعادها عن الأضواء وتركها لهوليوود، باتت نادرا ما تفكر فى مظهرها، ولا تغسل وجهها.

ونقلت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن دياز القول إن إغراءات هوليوود بمثابة مصيدة هربت منها عقب زواجها من المغنى بنجى مادين عام 2015.

وتردد أن دياز رفضت عروض أفلام تقدر بـ 100 مليون دولار منذ ابتعادها عن الاضواء، ويبدو أنها لا تشعر بالندم على الاطلاق.

وقالت: "من الصعب أن لا تنظر لنفسك وتحكم عليها علي أساس مقاييس الجمال الأخرى.. وخلال الثمانية أعوام الماضية أصبحت مثل الحيوان البرى".

وأوضحت أنها أصبحت أقل تركيزا على مظهرها خلال تلك الأيام، معلقة: "أخر شىء أفكر فيه يوميا هو كيف أبدو".

وأضافت" لا أغسل وجهى مطلقا" مشيرا إلى أنها تملك منتجات عناية بالبشرة مكدسة على الأرفف يكسوها الغبار، ولكن يكمن اهتمامها مع اقترابها من عامها الـ 50، فى كيفية استمرارها قوية.