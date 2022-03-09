بعد إعلان أبل عنه.. مواصفات أجهزة iPad Air

جدة - نرمين السيد - iPad Air

وأوضحت الشركة خلال المؤتمر عن طرح أجهزة آيباد آير بمعالج من نوع M1 ، حيث يتمتع بسرعة وكفاءة كبيرة عن سابقه A14 Bionic.

وتأتى شاشة "iPad Air" من نوع Liquid Retina display، مقاس 10.9 بوصة، بالإضافة إلى مستشعر للبصمة Touch ID فى الزر العلوى.

مواصفات أجهزة iPad Air

وتضم تلك الأجهزة كاميرا أساسية عريضة بدقة 12 ميجابيكسل مع تصوير الفيديو بجودة 4K، وأخرى أمامية فائقة الاتساع من نوع ultra wide بدقة 12 ميجابيكسل.

وتعمل أجهزة آيباد iPad Air الجديدة بمعالج من نوع M1 ، مع كفاءة طاقة مذهلة وعمر بطارية طوال اليوم، ودعم لشبكة الجيل الخامس 5G ، ومنفذ من نوع ومنفذ USB-C ، وأداء رسومات أسرع بما يصل إلى 2x.

وتتوفر الأجهزة بألوان جديدة وهى السيلفر والرمادى والأخضر الفاتح والوردى والأزرق السماوى والبنفسجى، بسعر يبدأ من 599 دولار أى حوالى 9 آلاف و450 جنيه مصرى.