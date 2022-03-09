الصين تستقبل بيانات من أحدث أقمارها الصناعية للرصد الأرضى

جدة - نرمين السيد - أعلنت الصين اليوم الأربعاء، عن استقبالها الدفعة الأولى من بيانات أرسلها قمرها الصناعى المطلق حديثا للرصد الأرضى "إل-إس.ايه.آر 01 بى" والذى تم إرساله إلى المدار المحدد، على متن صاروخ حامل من طراز "لونغ مارش-4 سى"، يوم 27 فبراير الماضى.





وذكر معهد بحوث معلومات الفضاء الجوى التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، المسؤول عن تصميم الرادار واستقبال البيانات من مجموعة القمر الصناعى المذكور -وفقا لوكالة (شينخوا) الصينية- أن المحطة القاعدية الواقعة فى حى مييون ببلدية بكين قد رصدت واستقبلت بيانات تحميل بإجمالى حجم 16.55 جيجابايت من إل-إس.ايه.آر 01 بى. ويشير"إس ايه آر" إلى نظام رادار للتصوير بالميكروويف، يطلق موجات كهرومغناطيسية إلى الأرض ويستقبل انعكاساتها على شكل أصداء، ويستطيع التقاط صور عالية الدقة بالميكروويف لسطح الأرض. وسيتكفل القمر بمهمة توفير بيانات لدعم الموارد الأرضية، ورسم الخرائط، والغابات، والوقاية من الكوارث وأعمال الإنقاذ.

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