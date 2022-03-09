فى بداية الحلقة.. أحمد يونس يشوق متابعيه: عالم صباحك ومطرحك حيث الروقان

جدة - نرمين السيد - وشوق أحمد يونس متابعيه، عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، وقال: "صحصح وانضملنا فى عالم صباحك ومطرحك حيث الروقان والانشكاح والمزيكا".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، وأعربوا عن سعادتهم أثناء سماع الحلقة، وعلقوا قائلين: "ابدأ يومك مع أحمد يونس"، "ببدأ يومى كله بسعادة بس لما أسمعه"، "اصحى وفوق يونس فوق".

قدمت حلقة اليوم الأربعاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.