الحرب لا تمنع الحب.. جندى أوكرانى ينزل على ركبته ويخطب صديقته (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويظهر خلال الفيديو جندى أوكرانى وهو ينزل على ينزل على ركبته أمام صديقته ويتقدم لخطبتها، وذلك عند نقطة تفتيش عسكرية.

وفى مقطع الفيديو الذى انتشر الآن على نطاق واسع، يمكن رؤية مجموعة من بـ الجيش الأوكرانى وهم يفتشون بعض المدنيين عند نقطة التفتيش بعد إيقاف سيارتهم، فيما يظهر المدنيون واقفين وظهرهم تجاه الجنود واضعين أيديهم على السيارة.

وبينما كان الجنود يقومون بأعمال التفتيش، نزل أحدهم بشكل مفاجئ على ركبة واحدة، واستدعى الفتاة التى كانت أمامه ولا تعرفه حيث كانت تعطيه ظهرها هى الأخرى، وبمجرد أن استدارت تفاجأت مما رأته، حيث كان صديقها يحمل خاتمًا فى يده ويخفى الأزهار خلف ظهره، وطلب خطبتها وسط هذا المشهد المتضارب الأحداث.

وكان يبدو من نظرات الفتاة أنها تحبه أيضًا، فيما قام آخرون بتسجيل مقطع فيديو لهذا الحدث حتى أنهما تعانقا فى النهاية وسط الجنود والمدنيين الذين بدت عليهم علامات السعادة بهذا المشهد المؤثر.