عنده 56 عاما ولسه شباب.. 3 أسرار وراء رشاقة شاندو تان (صور)

جدة - نرمين السيد - حالة من الدهشة والغرابة انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعى نتيجة رشاقة وشباب الممثل الصينى شاندو تان، والذى يحتفل بعيد ميلاده الـ 56 ، ولا تعبر ملامحه عن سنه على الإطلاق.





جاء ذلك، بعدما نشر شاندو تان عددا من الصور على حسابه بـ تطبيق إنستجرام، وتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا صور الممثل الصينى شاندو تان وسط استغراب كبير منهم على ملامحه التى تبدو كأنه شاب فى العشرين أو أصغر. وعن أسرار شبابه فى سن الـ 56، قال شاندو تان، فى تصريحات صحفية، إنه ينتظم على ممارسة التمرينات الرياضية، ويتجنب الاستحمام فى وقت متأخر من الليل أو فى وقت مبكر فى الصباح، لافتا إلى أنه يحرص على تناول وجبات الدجاج الحارة .

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