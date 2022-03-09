شاومى تطلق سلسلة هواتف جديدة.. فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن تعلن شاومى عن ثلاثة هواتف هى شاومى 12 وشاومى 12 إكس وشاومى 12 برو، كما يتوقع أيضًا أن يكون ذلك فى 15 مارس المقبل.

سيتم بث الحدث العالمى "شاومى 12" مباشرة عبر القنوات الرسمية لـ Xiaomi، بما فى ذلك يوتيوب وتويتر وفيسبوك بالإضافة إلى موقع شاومى الخاص.

وتسربت أسعار هذه الأجهزة بالفعل فى أوروبا، حيث يمكن تسعير شاومى 12 إكس من 600 إلى 700 يورو، فى حين أن طراز شاومى 12 العادى قد يكلف 899 يورو، كما يمكن أن يأتى شاومى 12 برو بسعر يبدأ من 1،099 يورو، فيما تشير الشائعات إلى أن Xiaomi ستوفر مساحة تخزين تبلغ 128 جيجا بايت كنموذج أساسى.

وتجدر الإشارة إلى أن سلسلة شاومى 12 متوفرة بالفعل فى الصين ويبدأ السعر من 3699 يوانًا صينيًا، كما تم تحديد سعر شاومى 12 برو عند 4699 يوانًا صينيًا.

مواصفات شاومى 12 وشاومى 12 برو

فى الصين، يأتى هاتف شاومى 12 وإصداره Pro بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 الرائد، كما تعمل نفس الشريحة أيضًا على تشغيل OnePlus 10 Pro وسلسلة سامسونج سلسلة Galaxy S22 الجديدة.

يتميز طراز شاومى 12 القياسى ببطارية تبلغ 4500 مللى أمبير فى الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات والشحن اللاسلكى بقوة 50 وات، ويوفر الهاتف إعدادًا ثلاثيًا لـ الكاميرا الخلفية، بما فى ذلك مستشعر Sony IMX766 بدقة 50 ميجابيكسل مع دعم نظام مثبت الكاميرا البصرى "OIS"، كما يقترن بمستشعر عريض بدقة 13 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل.

من ناحية أخرى، يتميز هاتف شاومى 12 برو ببطارية أكبر قليلاً حيث تبلغ سعتها 4600 مللى أمبير فى الساعة وتدعم الشحن السلكى السريع بقدرة 120 وات.

وفى ظهر الهاتف توجد ثلاث كاميرات، بما فى ذلك مستشعر الزاوية العريضة Sony IMX707 الأساسى بدقة 50 ميجابيكسل مع دعم OIS، يتم دعمه بواسطة مستشعر صورة بدقة 50 ميجابيكسل، كما يحتوى كلا الجهازين على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.