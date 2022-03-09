الكشف عن 6 أجهزة ومنتجات جديدة لـ Apple

جدة - نرمين السيد - وشهد الحدث الكشف عن 6 أجهزة ومنتجات رئيسية، هى هاتف آيفون SE الجديد، وجهاز "آيباد إير" الجيل الجديد، وأحدث أجهزة ماك، "ماك ستوديو"، ومعه شاشة "ستوديو ديسبلاى" الجديدة كليا.

هاتف آيفون SE

وأعلنت أبل عن هاتف آيفون SE الجديد منخفض التكلفة الذى تستهدف به الشريحة المستخدمة لأجهزة أندرويد.

وشملت أبرز مواصفاته، دعمه لشريحة A15 Bionic، التى طرحتها أبل ضمن جهاز آيفون 13 الجديد.

يدعم الجهاز أيضا خاصية بصمة الإصبع، فى حين يفتقد لخاصية بصمة الوجه.

أعلنت أبل أيضا ضمن مواصفات جهاز SE الجديد عن دعمه لشبكة 5G، وعمله بشاشة بدرجة دقة 12 ميجا بكسل، وأن تكلفته ستبدأ من سعر 429 دولارا.

iPad Air

بعد هاتف آيفون SE الجديد، أعلنت أبل عن الجيل الجديد من جهازها اللوحى iPad Air، وشملت مواصفاته، تعزيز الأداء بنسبة 60% مقارنة بالجيل السابق.

ويدعم جهاز iPad Air إمكانيات 5G، مع توافره بمنفذ USB-C، ذلك الإضافة لطرحه بشريحة M1 فاقئة القدرات التى تتوافر بأجهزة iPad Pro.

وتطرح أبل الإصدار الأحدث من جهاز iPad Air بتكلفة تبدأ من سعر 599 دولارا، بخيارات ذاكرة تشمل 64 جيجابايت، و256 جيجابايت.

شريحة M1 Ultra

ضمن مؤتمرها الافتراضى، أعلنت أبل أيضا عن تعزيز خيارات شرائحها للتشغيل، بإضافتها لشريحة M1 Ultra الخارقة.

ويميز شريحة M1 Ultra الجديدة كليا، أنها قادرة على تقديم أداء شريحتين فى نفس الوقت، وهى أسرع 7 مرات من شرائح M1 التقليدية.

Mac Studio

استكملت أبل أمسية اليوم، بالكشف عن أحدث أجهز ماك، وهو جهاز "ماك ستوديو" الجديد كليا، والذى يتوافر بدعم شرائح M1 Max أو M1 Ultra.

وأعلنت أبل عن أن جهاز Mac Studio للمبتدئين، سيقدم أداء عبر شريحة M1 Max، أسرع بنسبة تصل إلى 50٪ من جهاز Mac Pro الحالى مع شريحة Intel Xeon ذات 16 نواة.

والجهاز يأتى بمساحة 7.7 بوصة مربعة، وارتفاع 3.7 بوصة، كما يتوفر بمنفذى USB-A، وأربعة منافذ Thunderbolt 4، وهو قادر على دعم حتى 4 وحدات من شاشات Pro Display XDR مع قدرة بث بدقة 4K.

وتطرح أبل جهاز ماك ستوديو الجديد باسعار تبدأ من 2000 دولار للوحدات العاملة بشريحة M1 MAX منه، وبسعر يبدأ من 3999 ألف دولار، للوحدات العاملة بشريحة M1 Ultra منه.

شاشة Studio Display

اختتمت أبل حدثها الافتراضى بالكشف عن شاشة "ستوديو ديسبلاى" الداعم لأجهزة "ماك ستوديو" الجديدة.

والشاشات الجديدة من أبل تأتى بقياس 27 بوصة، وتدعم تقنية بث بدقة 5k، مع نظام صوتى مكون من 6 مكبرات صوت، وتدعم الشاشة 1 مليار لون، وتبدأ تكلفتها من 1599 ألف دولار.

وعلى هامش الحدث الافتراضى لأبل أعلنت الشركة عن توفير نسخة خاصة جديدة من هاتف آيفون 13 باللون الأخضر الداكن تأتى ضمن خياراته ألوانه المتعددة.