أهرامات الجيزة تستضيف المشاركات فى مسابقة أفضل عارضة أزياء فى العالم

جدة - نرمين السيد - استضافت منطقة أهرامات الجيزة، اليوم الثلاثاء، المشاركات فى مسابقة "أفضل عارضة أزياء فى العالم" والوفد المرافق لهن، حيث تقام هذه المسابقة فى مصر خلال الفترة من 27 فبراير إلى 14 مارس 2022، وينظمها أحد المستثمرين السياحين بمشاركة 50 متسابقة من مختلف دول العالم.





وكان فى استقبال المشاركات أشرف محى الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، والذى اصطحبهم فى جولة داخل المنطقة زاروا خلالها الهرم الأكبر ومنطقة تمثال أبو الهول والبانوراما، وحرصوا على تسجيل زيارتهم بالتقاط العديد من الصور التذكارية. ومن المقرر أن تقوم المشاركات بعمل فيلم ترويجى قصير (فيديو) للترويج للمقصد السياحى المصرى وإبراز تنوعه وتميزه، حيث قاموا خلال الأيام الماضية بزيارة عدد من المدن السياحية، من بينها الغردقة والعين السخنة والقاهرة. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على دعم الفعاليات والأحداث المختلفة والاستفادة منها فى الترويج للمقاصد السياحية والأثرية المختلفة، وبما يأتى تنفيذا للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحى لمصر.

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