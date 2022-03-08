رسم قلب لـ الثقب الأسود يكشف العديد من الأسرار

جدة - نرمين السيد - يحصل الثقب الأسود على هالة كبيرة قبل أن تنبعث منه نفاثات، وتم الكشف عن هذا السلوك وأشياء أخرى، من خلال رسم أجرى لنبضات قلب أحد الثقوب، صنعه فريق دولى من علماء الفلك بقيادة ماريانو مينديز، بجامعة جرونينجن بهولندا، ونشر، بدورية "نيتشر أسترونومى".





ومثلما لا يمكن أن يكون الدم فى قلب الإنسان فى الأذين والبطينين فى نفس الوقت، يبدو أيضا أن الثقب الأسود يقوم أولا بجمع المواد وتسخينها فيما يسمى بالهالة، وعندها فقط يبصقها فى نفاثات.

يقول الباحث الرئيسى ماريانو مينديز، فى تقرير نشره الموقع الإلكترونى لجامعة جرونينجن: "يبدو الأمر منطقيا، وهناك نقاش استمر لمدة 20 عاما حول ما إذا كان الهالة والنفاثات مجرد نفس الشيء، والآن نرى أنهما يظهران واحدا تلو الآخر وأن النفاثات تتبع الهالة".

ويضيف: "لقد كان إثبات هذه الطبيعة المتسلسلة تحديا كبيرا، وكان علينا مقارنة بيانات تم جمعها لسنوات ببيانات وقتية، وبيانات الطاقات العالية جدا والطاقات المنخفضة جدا".

وجمع الباحثون 15 عاما من البيانات من عدة تلسكوبات، ثم وجهوا مستكشف توقيت الأشعة السينية إلى الثقب الأسود (GRS 1915 + 105) كل ثلاثة أيام تقريبا، وجمعوا أشعة سينية عالية الطاقة من الهالة.

وجمع علماء الفلك بيانات الأشعة السينية مع بيانات تلسكوب رايل، وهذه مجموعة من أطباق الراديو على بعد حوالى 90 كيلومترا شمالى لندن، والتى تجمع إشعاعا لاسلكيا منخفض الطاقة من نفث الثقب الأسود كل يوم تقريبا.