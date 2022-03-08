إنستجرام يلغى تطبيقين على آبل وجوجل

جدة - نرمين السيد - وسحب إنستجرام تطبيقى Boomerang وHyperlapse من على متجرى تطبيقات آبل وجوجل والمخصصين للصور فى كاميرا إنستجرام، وفقا لموقع "TechCrunch". ووفقا للموقع اكتشف عدد من محللى وسائل التواصل ومنهم "مات نافارا"، أن إنستجرام سحب بالفعل تطبيقى Boomerang وHyperlapse من متجر تطبيقات آبل App Store وكذلك متجر تطبيقات جوجل Google Play. وفى بيان لموقع Engadget، قالت شركة "Meta" المالكة لتطبيق إنستجرام إن سحب البرنامج كان بهدف تركيز الجهود بشكل أفضل على التطبيق الرئيسى. وتشير بيانات Apptopia إلى أن إنستجرام سحب Boomerang وHyperlapse من متاجر التطبيقات بعد الأول من مارس، وكان Boomerang الوحيد من الاثنين المتاحين على كل من هواتف آيفون وأندرويد ولا يزال يتمتع بشعبية كبيرة، بمتوسط يصل لـ 26 ألف عملية تحميل يوميًا قبل سحبه من إنستجرام.

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