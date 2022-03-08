مفاجأة.. كورونا ينتقل لـ 29 نوعا من الحيوانات

جدة - نرمين السيد - وأوضح الخبراء وفقا لصحيفة "فيلادلفيا انكويرر" أن عدد تلك الحيوانات بلغ 29 نوعا منذ بداية الوباء.

وأشاروا إلى بعض تلك الأنواع والتى منها القطط والكلاب والقوارض والنمور والفئران وثعالب الماء وأفراس النهر.

ومع أنه لم يتم إثبات أن هذه الحيوانات تنقل الفيروس للبشر فى معظم الحالات، بدا فى حالتين على الأقل، أن هذا ممكن.

وكشف الخبراء عن شخصا ثبتت إصابته بالفيروس بعد اختلاطه بأحد حيوانات الغزال ذى الذيل الأبيض.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخبر السار هو أنه مع جميع المتحورات المعروفة التى انتشرت بين البشر، ظلت اللقاحات جيدة للغاية فى الوقاية من الحالات المرضية الشديدة التى تنجم عن الفيروس.

أما الشىء المزعج فهو أنه مع استمرار تفشى الفيروس بين الحيوانات الأخرى، يمكن أن تتراكم التحورات التى تجعل اللقاحات أقل فعالية، ويتمثل مفتاح الحل فى زيادة المراقبة والرصد.