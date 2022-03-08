جدة - نرمين السيد - وأشارت ناسا إلى أنها من الممكن إرسال أسماء الأشخاص على محرك أقراص محمول (فلاش درايف)، على متن رحلة "أرتميس الأول" القادمة.
وأوضحت ناسا أن ذلك الأمر "إرسال الأسماء إلى القمر" لا يتطلب من المشاركين أى مدفوعات مالية.
وأعلنت أنه يتم إطلاق مهمة "أرتميس الأول" فى مركز كينيدى للفضاء التابع لناسا فى فلوريدا، ولم يتم تحديد موعد محدد للرحلة حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تتم "فى موعد لا يتجاوز شهر مارس، حيث كان من المقرر إطلاقها فى نوفمبر الماضى ولكن تم تأجيلها إلى فبراير وتأجلت مرة أخرى حتى استكمال أنشطة الإغلاق داخل مجموعة المركبات قبل طرح الصاروخ والمركبة الفضائية المتكاملة لأول مرة.
ويتم إرسال الاسم من خلال تسجيله على موقع "ناسا" الرسمى لمهمة "أرتميس"، وسحب إدخال الاسم ورقم تعريف شخصى مخصص من 4 إلى 7 أرقام، والذى سينشئ بطاقة الصعود الافتراضى إلى الرحلة.
وتابعت أنه فى حال التسجيل لإرسال اسمك مع مهمة القمر القادمة، فستتمكن من الوصول إلى بطاقة صعود افتراضية، تتضمن اسمك وتفاصيل الرحلة، كما ستحصل على رمز الاستجابة السريعة (QR) الذى يتيح لك الانضمام إلى إطلاق "ناسا" كضيف افتراضى.
وأشارت "ناسا" فى بيان لها أن رحلة "أرتميس الأول" تمهد الطريق نحو هبوط أول امرأة وأول شخص ملون على القمر، وهى الأولى فى سلسلة من المهمات المتزايدة التعقيد لبناء وجود بشرى طويل الأمد على القمر لعقود قادمة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ناسا تكشف عن إمكانية دوران اسمك حول القمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.