ناسا تكشف عن إمكانية دوران اسمك حول القمر

جدة - نرمين السيد - وأشارت ناسا إلى أنها من الممكن إرسال أسماء الأشخاص على محرك أقراص محمول (فلاش درايف)، على متن رحلة "أرتميس الأول" القادمة.

وأوضحت ناسا أن ذلك الأمر "إرسال الأسماء إلى القمر" لا يتطلب من المشاركين أى مدفوعات مالية.

وأعلنت أنه يتم إطلاق مهمة "أرتميس الأول" فى مركز كينيدى للفضاء التابع لناسا فى فلوريدا، ولم يتم تحديد موعد محدد للرحلة حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تتم "فى موعد لا يتجاوز شهر مارس، حيث كان من المقرر إطلاقها فى نوفمبر الماضى ولكن تم تأجيلها إلى فبراير وتأجلت مرة أخرى حتى استكمال أنشطة الإغلاق داخل مجموعة المركبات قبل طرح الصاروخ والمركبة الفضائية المتكاملة لأول مرة.

ويتم إرسال الاسم من خلال تسجيله على موقع "ناسا" الرسمى لمهمة "أرتميس"، وسحب إدخال الاسم ورقم تعريف شخصى مخصص من 4 إلى 7 أرقام، والذى سينشئ بطاقة الصعود الافتراضى إلى الرحلة.

وتابعت أنه فى حال التسجيل لإرسال اسمك مع مهمة القمر القادمة، فستتمكن من الوصول إلى بطاقة صعود افتراضية، تتضمن اسمك وتفاصيل الرحلة، كما ستحصل على رمز الاستجابة السريعة (QR) الذى يتيح لك الانضمام إلى إطلاق "ناسا" كضيف افتراضى.

وأشارت "ناسا" فى بيان لها أن رحلة "أرتميس الأول" تمهد الطريق نحو هبوط أول امرأة وأول شخص ملون على القمر، وهى الأولى فى سلسلة من المهمات المتزايدة التعقيد لبناء وجود بشرى طويل الأمد على القمر لعقود قادمة.