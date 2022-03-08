أكيل كعك.. رجل يدخل موسوعة جينيس

جدة - نرمين السيد - وتمكن ماكس ستانفورد، البالغ من العمر 34 عاما، فى تناول 88 كعكة "يافا" خلال 3 دقائق.

ومن خلال تلك الأرقام، سجل ماكس رقما جديدا فى موسوعة جينيس، وفقا لما جاء فى "the sun".

ولأجل تناول تلك الأعداد فى الفترة القصيرة، تناول إحدى الحلويات المغطاة بالشوكولاتة كل ثانيتين وغمسها بستة أكواب من الماء الدافئ.

وبعد فوزه، صرح للصحيفة أنه يعتبر نفسه متذوق طعام شبه محترف، مشيراً إلى أنه تدرب لمرة واحدة قبل دخول المسابقة، حيث حطم ماكس ببراعة الرقم القياسى السابق وهو 36 كعكة تم تناولها فى 180 ثانية فى فبراير 2020.

وأوضح أنه سعيد بالفوز، لكنه لا يسعى لمنافسة الآخرين، معترفاً أنه بعد أن التهم 20 كعكة فى 40 ثانية، لم يكن متأكداً من قدرته على الاستمرار.

وأشار ماكس، من بريكستون، بجنوب لندن: "أفعل ذلك كهواية لأننى أحب أن أسعد نفسى والآخرين، ولدى موهبة خاصة في ذلك"، وأكد أنه يتدرب بجدية، ويحاول دائماً تقليل زمن التهام الأطعمة المختلفة، وزيادة قدرته على التذوق و لمضغ والبلع والهضم.