فى اليوم العالمى للمرأة.. الطريقة الصحيحة لتعامل الأب مع ابنته

جدة - نرمين السيد - عند ولادة طفلة جديدة فى الأسرة، يشعر الأب بالحيرة فى طريقة التعامل معها، لعدم اقتصار دوره على توفير المال فقط، بل يبدأ فى التساؤل عن دوره تجاه الأبناء وخصوصا ابنته.

وجاء تقرير فى موقع "parents" يشير إلى ضرورة إدراك الأب لدوره مع ابنته، حيث يلعب دورا مهما فى تشكيل حياتها لتصبح فى المستقبل ذات شخصية قوية وقادرة على مواجهة الصعوبات.

اليوم العالمى للمرأة

وتعد معرفة كيفية قول الأشياء الصحيحة بالطريقة الصحيحة أحد أهم الأشياء التى تساعد على تقوية العلاقات وبناء الروابط بين الأب وابنته.

وهناك بعض الخطوات التى إذا اتبعها الأب، زادت علاقته بابنته، منها:

-التعبير عن حبك لها:

يجب على الآباء التعبير دائما عن حبهم لبناتهم، لكون الأب هو فتى أحلامهن الأول، لذا عليه إخبارها دائما أنه يحبها ويقدرها وأنها ملكة حياته.

-إخبارها بأنها جميلة:

فعند إدراكها أنها جميلة وتقدير كل شىء تفعله لنفسها بأنه يعزز مظهرها، حتى لو كانت ترتدى بيجامة النوم، فهذا يدعم ثقتها بنفسها وتساعدها على النظر إلى ما وراء المعايير النمطية للجمال التى وضعها المجتمع ويحسن السلوك الخاص بها بشكل ملحوظ.

-إدعمها وقدرها:

يجب على الأب الإيمان بابنته، فهى من المهم أن تشعر بإيمان الأب بها ودعمها بكل حب وإخلاص.

-احضنها:

يعد الحضن هو أبسط الطرق للتعبير عن الحب والتقدير والاحترام والرعاية، ويزيد حضن الأب لابنته من الشعور بالأمان طول الوقت.

-معرفتها بأنك السند:

إن طلب المساعدة والمشورة والآراء بشأن الأمور المهمة سيعزز إحساسهن بالذات ويزيد أيضا من تقديرهم لذاتهم، لذا يجب على الأب أن يكون سندا لها بشكل قوى حتى تستمد قوتها منه طوال الوقت.