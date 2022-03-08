جوجل: متصفح كروم أصبح أسرع بشكل ملحوظ

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن الإصدار 99 من متصفح كروم أسرع بشكل ملحوظ عبر نظامى تشغيل ماك وأندرويد، مع بعض المكاسب الكبيرة بشكل خاص عبر أجهزة ماك.

وقالت الشركة: تمكن الإصدار 99 من متصفح كروم عبر نظام التشغيل macOS من تسجيل 300 نقطة على مقياس عداد السرعة، الذى تم تطويره فى الأصل بواسطة فريق WebKit التابع لشركة آبل، عبر جهاز ماك بوك برو المزود بمعالج M1 Max.

وأضافت جوجل أن كروم أسرع بنسبة 43% تقريبا مما كان عليه عندما وصلت أجهزة ماك المزودة بمعالجات M1 الأولى فى أواخر عام 2020.