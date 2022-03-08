أحمد يونس فى بداية صباحك ومطرحك: نبدأ يومنا بأحلى صباح

جدة - نرمين السيد - وروج الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" لحلقة اليوم، وشوق متابعيه، وقال: "صباحكوا خير وسعادة يا أحلى صبحاوية.. نبدأ يومنا بأحلى صباح فى صباحك ومطرحك على الراديو 9090".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، وعلقوا: "أفضل توقيت"، "أفضل مذيع فى محطات الراديو"، "اصحى وفوق عم الناس فوق".

قدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.