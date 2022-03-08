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أحمد يونس فى بداية صباحك ومطرحك: نبدأ يومنا بأحلى صباح

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إيرينى بهجت 2022-03-08 08:46 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - وروج الإعلامى أحمد يونس عبر حسابه الشخصى على "تويتر" لحلقة اليوم، وشوق متابعيه، وقال: "صباحكوا خير وسعادة يا أحلى صبحاوية.. نبدأ يومنا بأحلى صباح فى صباحك ومطرحك على الراديو 9090".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، وعلقوا: "أفضل توقيت"، "أفضل مذيع فى محطات الراديو"، "اصحى وفوق عم الناس فوق".

قدمت حلقة اليوم الثلاثاء من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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