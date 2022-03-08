فتاة تقع فى حب «طائرة لعبة»

جدة - نرمين السيد - قالت عاملة طيران إنها وجدت الحب لأول مرة بطائرة لعبة واصفة إياها بأنها أفضل شريك لها على الإطلاق. حتى أنها تقَبَّلَ لعبتها وتتمنى لها صباحًا سعيدًا ومساءً سعيدًا كل يوم.





بدأت الفتاة "ساندرا"، البالغة من العمر 28 عامًا، من بودابست عاصمة المجر، علاقتها مع اللعبة التى تسميها "لوفانكس" فى يناير الماضى، والتى اشترتها عبر الإنترنت وقالت لصحيفة "ميرور" البريطانية: "لا أعرف لماذا أحب هذه اللعبة، أنا فقط أحبها".

وأضافت ساندرا: "إنها جميلة وصديقة روحية، إنها أول ما أراه فى الصباح وآخر شيء عندما أخلد للنوم.

ووفقًا لـ ميرور"، أصبحت فى البداية مهووسة بالطائرات منذ أن كانت تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وكانت تحلم بالعمل فى مجال الطيران طوال سنوات مراهقتها.

وحصلت الفتاة أيضًا على وظيفة فى صناعة الطيران فى عام 2021، ولكن بعد انفصالها عن شريكها العام الماضى، قررت الدخول فى علاقة مع الطائرة اللعبة، حتى أنها ادعت أنها وقعت فى الحب بالفعل لأول مرة وأن Luffancs هى أفضل شريك لها على الإطلاق.

وقالت ساندرا: "لم أشعر بهذا أبدًا مع شريك من قبل.. للمرة الأولى فى حياتى، أنا فى حالة حب... لطالما أحببت الطائرات، أكثر من الأشخاص.. وإذا ذهبت إلى أى مكان لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، فأنا أتأكد من أننى أخذتها معى"، مختتمة: "لست متأكدة مما إذا كنت سأعود إلى علاقة إنسانية".