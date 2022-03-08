سامسونج تطلق هاتفيها الجديدين Galaxy M33 وGalaxy M23 (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - أطلقت شركة سامسونج مجموعة جديدة من الهواتف الذكية وهى "Galaxy M33" و"Galaxy M23" بمواصفات متشابهة تقريبًا لكلا الجهازين مع اختلافات طفيفة، حيث يأتيان بشاشة 6.6 بوصة وكاميرا خلفية أساسية بدقة 50 ميجابكسل إضافة إلى المزيد من الإمكانات.





مميزات Samsung Galaxy M33 وGalaxy M23

هواتف Samsung الجديدة لها نفس الشاشة، إذ تحتوى على شاشة TFT Infinity-V Full HD + مقاس 6.6 بوصة، لكن يبدو أنهما لا يحتويان على لوحة AMOLED، على عكس ما قبلهما، كما يشتركان فى نفس التصميم والفرق الوحيد هو وضع الكاميرا الخلفية.

يحتوى Samsung Galaxy M23 على أربع كاميرات فى الخلف، الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، إضافة إلى كاميرا بزاوية عريضة 5 ميجابكسل، وأخرَيَين 2 ميجابكسل للقطات الماكرو.

ويأتى هاتف Galaxy M33 من "سامسونج" أيضًا بإعداد ثلاثى للكاميرا الخلفية، بما فى ذلك مستشعر أساسى بدقة 50 ميجابكسل مع فتحة f / 1.8 وكاميرا بزاوية عريضة 8 ميجابيكسل ومستشعر عمق 2 ميجابيكسل. ولكنه يفتقر إلى مستشعر الماكرو 2 ميجابكسل المتوفر فى Galaxy M23.

لم تكشف سامسونج بعد عن اسم مجموعة الشرائح التى تستخدمها هواتف Samsung Galaxy M series، فيما تفيد التفاصيل التى تشاركها الشركة فقط بأنها تعمل بمعالج شرائح ثمانى النواة.

يتميز هاتف Galaxy M23 ببطارية تبلغ 5000 مللى أمبير فى الساعة، بينما يحتوى هاتف M33 على بطارية أكبر تبلغ 6000 مللى أمبير فى الساعة، ومن غير المعروف حاليًا ما إذا كان هذان الجهازان يدعمان الشحن السريع.

يشتمل كل من هذين الهاتفين على مستشعر بصمات الأصابع مثبت على الجانب، ويأتى مع نظام تأمين البيانات "Knox Security" الخاص بالشركة.