اليوم العالمى للمرأة 2022.. كيف احتفل جوجل بـ حواء؟ (صورة)

جدة - نرمين السيد - احتفل محرك البحث العالمى العملاق جوجل بـ اليوم العالمى للمرأة والذى يوافق اليوم 9 مارس من كل عام حيث نشر صورة مجمعة لعديد من عظيمات العالم على صفحته الرسمية على الإنترنت.





واليوم العالمي للمرأة هو احتفال عالمى يحدث فى اليوم الثامن من شهر مارس من كل عام.

ويقام الاحتفال بـ اليوم العالمى للمرأة للدلالة على الاحترام العام، وتقدير العالم لـ حواء التى هى شريكة الكفاح والنضال عبر القرون والأزمنة.

وفى بعض الدول كالصين وروسيا وكوبا تحصل السيدات على إجازة رسمية فى هذا اليوم العالمى للمرأة.

جدير بالذكر، أن الاحتفال بـ اليوم العالمى للمرأة جاء على أثر عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائى الديمقراطى العالمى والذى عقد فى باريس عام 1945.