فريق مصرى يفوز بجائزة أفضل تصميم ميكانيكى ببطولة العلمين الدولية للروبوتات

جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة السويس عن فوز فريق الجامعة، المكون من طلاب كليتى الهندسة والحاسبات والمعلومات، IEEE، فى مسابقة Minesweepers ضمن بطولة العلمين الدولية للروبوتات، التى نظمتها وزارة التعليم العالى، وأكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع المعهد القومى لتنظيم الاتصالات، تحت رعاية مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.





ونجح فريق (IEEE) من جامعة السويس فى تصميم ميكانيكى لروبوت كاسح للألغام، وحصد به أفضل تصميم على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقدم الدكتور السيد الشرقاوى، رئيس جامعة السويس، فى بيان اليوم الاثنين، برقية تهنئة لأعضاء الفريق الذين استطاعوا أن يرفعوا اسم جامعة السويس فى هذا المحفل المهم، متمنيا لأبنائه الطلاب دوام التوفيق والتقدم. من جانبهم، أعرب الطلاب عن تقديرهم للدعم المتواصل الذى يتلقونه من إدارة الجامعة، والإشراف المستمر من الدكتور أشرف حنيجل عميد كلية الهندسة، والدكتور عصام أحمد مدير مركز الابتكار والتطوير التكنولوجى بجامعة السويس، وكذلك الدعم الفنى للدكتور محمد عزيز وكيل كلية هندسة السويس لشئون التعليم والطلاب.

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