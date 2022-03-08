جوجل تواجه كارثة تدفعها لسحب 1.7 مليون ساعة ذكية

جدة - نرمين السيد - وأعلنت شركة "فيت بيت" للساعات الرياضية الشهيرة، والمملوكة لشركة جوجل، سحب 1.7 مليون قطعة من الأسواق بعد حوادث حرائق للمستخدمين، وحدثت الحروق بسبب بطارية الليثيوم أيون فى الساعة الذكية الأيونية لفيت بيت، وفقا للجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية بالولايات المتحدة.

وتلقت شركة "فيت بيت" ما لا يقل عن 115 تقريرا فى الولايات المتحدة و59 تقريرا دوليا تفيد بارتفاع درجة حرارة البطارية فى الساعة، مع 78 تقريرا عن إصابات حروق فى الولايات المتحدة و40 تقريرا عن إصابات حروق على المستوى الدولى.

وكانت "فيت بيت" قدمت الساعة الأيونية الذكية فى عام 2017 وتوقفت عن إنتاجها فى عام 2020، وتم بيع مليون قطعة مقابل 200 دولار إلى 330 دولار فى الولايات المتحدة، وعرضت الشركة خدمة إعادة مبلغ 299 دولار للمستخدمين أصحاب الساعة، بالإضافة لحصولهم على خصم خاص لأجهزة أخرى من الشركة.