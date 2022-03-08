سيارة كهربائية يابانية تهدد تسلا

جدة - نرمين السيد - اتفقت شركة سونى وشركة هوندا موتور على إقامة مشروع مشترك هذا العام لبدء بيع سيارة كهربائية بحلول عام 2025 فى خطوة تهدد زعامة تسلا على سوق صناعة السيارات الكهربائية، وسيقوم المشروع المشترك بتطوير وتصميم المنتج، لكنه سيستخدم مصنع هوندا للتصنيع، فيما ستقوم سونى بتطوير منصة خدمات التنقل.





وتهدف الخطة إلى الجمع بين خبرة هوندا فى تطوير التنقل والتكنولوجيا والمبيعات مع خبرة سونى فى مجال التصوير والاتصالات والشبكات والترفيه. كانت بدايات كل من سونى وهوندا متواضعة فى أربعينيات القرن الماضى عندما كانت اليابان تعيد البناء من رماد الحرب العالمية الثانية، فكلاهما كان لهما مؤسسان يتمتعان بشخصية جذابة. وتأسست شركة هوندا على يد سويشيرو هوندا، وهو مهندس وصناعى مشهور بخروجه على التقاليد، حيث بدأ المساعدة فى ورشة إصلاح الدراجات التابعة لوالده، وفى النهاية بنى شركة هوندا لتصبح قوة عالمية. تسلا هى شركة متخصصة فى صناعة السيارات الكهربائية، والمكونات الكهربائية للقطارات الكهربائية، ويملكها رجل الأعمال إيلون ماسك، وبدأت فى 2003 برأسل مال بسيط وارتفع إلى 7 ملايين دولار، فى 1 يوليو 2020، وصلت تسلا إلى القيمة السوقية 206.5 بليون دولار، متجاوزة تويوتا، وأصبحت بذلك شركة السيارات الأكثر قيمة بالعالم.

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