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جدة - نرمين السيد - وتوفى الممثل باشا لى، وهو من أصول كورية، عن عمر 33 عاما، وذلك بعد يومين من نشر صوره له بملابس الجيش الأوكرانى عبر حسابه على تطبيق إنستجرام، تمكن من التقاطها أثناء هدنة من القصف الروسى، مطمئنا متابعيه على أن القتال والكفاح من أجل أوكرانيا مستمر.
وكتب لى: "فى 48 ساعة الماضية حصلنا على فرصة للجلوس والتقاط الصور ونحن نتعرض للقصف، لكننا نبتسم لأن أوكرانيا ستنتصر".
تردد خلال الفترة الماضية أن الممثل الأوكرانى باشا لى انضم إلى قوات الدفاع الإقليمية للقوات المسلحة الأوكرانية الأسبوع الماضى للدفاع عن بلده خلال الغزو المستمر.
وقدم باشا لى أفلام شهيرة منها "الأسد الملك"، و"السنافر" و"بينوكيو" بصوته، وشارك فى أفلام عديدة منها The Fight Rules عام 2017، Business as Usual عام 2012.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل ممثل أوكرانى فى مواجهات مع الجيش الروسى.. شارك فى «الأسد الملك» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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