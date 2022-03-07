طفل يربح 4 ملايين دولار من العملات المشفرة

جدة - نرمين السيد - وتعلم بنيامين أحمد البرمجة من والده عندما كان يبلغ من العمر خمس سنوات فقط، وأصبح مدمنا عليها على الفور، وعندما ارتفعت قيمة عملة البيتكوين فى العام الماضى، أصدر الطفل البالغ من العمر 12 عاما مجموعته من الـ NFTs التى تحمل طابع الحيتان، وهى أعمال فنية رقمية فريدة من نوعها يمكن شراؤها وبيعها على الإنترنت.

وبيع أول إطلاق له من الحيتان الملونة المنقطة فى غضون ساعات، وحققت 131 ألف دولار، وارتفعت أرباحه إلى 988 ألف دولار فى غضون أشهر، بالإضافة إلى أرباحه من مشاريعه الأخرى.

واكتسبت الـ NFTs شعبية متزايدة فى السنوات الأخيرة وارتفع الاهتمام بالعملات المشفرة مثل البتكوين والإثيريوم والدوج كوين هذا العام، ولكن بينما يكافح البالغون لفهم قيمتها، دخل بنيامين إلى هذا المجال مبكرا، وأصدر سلسلته الخاصة من NFTs المسماة Weird Whales فى يوليو الماضى بعد بيع وشراء عدد قليل منها.