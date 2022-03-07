مدير يكافئ الموظفين برحلات سياحية للتخفيف عنهم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وظهر أحمد أبو سنينة سابقا لمكافأة الموظفين بالذهب وهواتف الآيفون، بعد تحقيق شركته لأرباح هائلة.
وجاء فى فيديو جديد نشره عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" وهو يكافئ الموظفين من جديد بطريقة مختلفة وهى رحلات سياحية إلى بلدان عديدة، نتيجة عن إسهامهم فى إنجازات كبيرة لشركته هذا العام.
وجاء بالفيديو ردود أفعال مدهشة من الموظفين سواء تصفيق أو فرحة، واستهدف رجل الأعمال وراء ذلك التصرف تخفيف الكثير من ضغوطات العمل وفى نفس الوقت رفع حماسة الموظفين لتقديم أفضل ما لديهم.
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