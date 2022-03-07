قبل الإعلان عنه بساعات.. مواصفات وسعر أرخص هواتف أيفون

جدة - نرمين السيد - ينتظر محبو هواتف أيفون، غدا الثلاثاء، الإعلان الرسمى عن "iPhone SE 2022" خلال مؤتمر شركة آبل الأمريكية هذا العام والذى ستعلن فيه عن عدد كبير من المنتجات بالإضافة إلى إطلاق الميزات الجديدة على نظام التشغيل الخاص بها.





iPhone SE 2022 ويتميز هاتف iPhone SE 2022 بسعره، حيث يعد أرخص هواتف أيفون فى 2022 التى تعمل بشبكة الجيل الخامس 5G. ويأتى الهاتف بشاشة من نوع LCD قياس 4.7 بوصة، مع معدل تحديث 60 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة Touch ID. مواصفات iPhone SE 2022 ويزود الهاتف بكاميرا خلفية تبلغ دقتها 12 ميجا بيكسل مع مستشعر جديد لم يتم الكشف عنه، لذا فهو يتمتع ترقية كبيرة في الكاميرا الخلفية والأمامية التى ستأتى مع مستشعرات ممتازة وتقنيات لضبط الألوان ودقة الصورة، وفقا لما جاء فى مجلة "فوربس". ويقترن "iPhone SE 2022" ببطارية تبلغ 1.821 ميللى أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 25 وات، ويتوفر فيه ثلاثة خيارات لذاكرة التخزين الداخلية ، هى 64 و128 و256 جيجابايت، مع ذاكرة وصول عشوائى 4 جيجا بايت رام. سعر مميز ويُطرح الهاتف بالألوان الأساسية منها الأبيض والأحمر والأسود وقد يحصل على ألوان جديدة، كما سيبلغ "iPhone SE 2022" سعر أقل من سابقه الذى صدر بـ 399 دولارا، ليأتى الجديد منه بسعر 300 دولار أى ما يعادل حوالى 5 آلاف جنيه مصرى.

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