ملابس خاصة ومواعيد للرضاعة.. أمريكية تتبنى بقرة فى منزلها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وحرصت الأمريكية التى تدعى أوشيلدز ألين، والبالغة من عمرها 21 عاما، وتعمل ي وظيفة مكتبية في ولاية أركنساس بالولايات المتحدة الأمريكية، على نشر فيديوهات على السوشيال ميديا لمشاركة مغامرات حيوانها الأليف "بقرة المنزل".
ونالت ألين شهرة واسعة بسبب حيوانها الأليف والتى أطلقت عليها اسم "فرديناند"، وهى بقرة تعيش منذ شهرها الأول فى منزلها حتى أصبح عمرها 16 شهرا.
وتحرص الأمريكية على إعداد ملابس خاصة بالبقرة وإطعامها من قنينة رضاعة مخصصة للأطفال، وتلتزم بجدول زمنى لإرضاعها.
وقالت لصحيفة "Jam Press": "أن فرديناند يرانى حقًا كأم له وسيظل دائما ابنى، إنه يتبعنى فى كل مكان ويريد دائما أن يكون معى، عادة يلعق وجهى".
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