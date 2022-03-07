ريلمى تطرح هاتفا جديدا بقدرات اللاب توب

جدة - نرمين السيد - Realme GT Neo3
ويتميز الهاتف بأنه سيكون أسرع هواتف الأندرويد فى 2022، والذى يحمل اسم "Realme GT Neo3".
ويأتى "Realme GT Neo3" بشاشة من نوع AMOLED، وبقياس 6.7 بوصة، وبجودة عرض Full HD+، مع معدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة جيدة للمياه والغبار، مع طبقة حماية للشاشة ضد الكسر أو الخدش، وفقا لموقع "GSMArena".
مواصفات Realme GT Neo3
ويتوفر بالهاتف ذاكرة عشوائية تبلغ 12 جيجابايت رام وتقدم أداء كبير فى الهاتف عند استخدام التطبيقات وفتح أكثر من تبويب، كما يتميز ببطارية كبيرة بقوة 5000 ميللى أمبير فى الساعة وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 150 وات.
ويحتوى هاتف ريلمى الجديد على كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتى بدقة 50 ميجابيكسل، متصلة بعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل لالتقاط السيفلى وإجراء مكالمات الفيديو.
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