فى بداية «صباحك ومطرحك».. أحمد يونس يتصدر التريند

جدة - نرمين السيد - وكشف الإعلامى أحمد يونس عبر صفحته الشخصية على "تويتر" عن احتلاله التريند الأول، وقال: "#من7الصبح مع يونس .. الترند الأول فى مصر على تويتر.. صباحكوا فل يا أحلى صبحاوية".

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج، وعلقوا قائلين: "أفضل وقت"، "أستاذ الراديو"، "عشان كده جامدين".

قدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.