صراخ ينتاب ركاب قطار هندى بعد اشتعال النيران فيه (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكشف مسؤولون فى سكك حديد الهند بأن الحادث وقع بسبب ماس كهربائى داخل القطار، لافتن إلى أن الحريق تم إخماده ولم ترد أنباء عن وقوع أية إصابات خلال الحادث .
وأحدث الحريق حالة من الهلع الشديد عند ركاب القطار الذين انتقلوا من العربتين اللاتى اشتعلت فيهما النيران إلى مؤخرة القطار لتجنب وقوع خسائر كبرى.
وكان القطار قد وصل إلى محطة Daurala فى الساعة 7.10 صباحًا، وكانت النيران قد اشتعلت فى حافلتين بحلول ذلك الوقت، وفقًا لما قاله مشرف محطة سكة حديد مدينة ميريوت.
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