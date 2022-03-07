نتفليكس تعلق خدماتها فى روسيا احتجاجا على الهجوم على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم منصة "نتفليكس"، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم الأحد: "بالنظر إلى الظروف الجارية على أرض الواقع، فإننا قد قررنا تعليق خدماتنا فى روسيا".

كانت منصة نتفليكس قد أعلنت، فى وقت سابق خلال الأسبوع الجاري، وقف جميع عمليات الشراء المستقبلية من روسيا.