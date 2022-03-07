جدة - نرمين السيد - وقال متحدث باسم منصة "نتفليكس"، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" البريطانية اليوم الأحد: "بالنظر إلى الظروف الجارية على أرض الواقع، فإننا قد قررنا تعليق خدماتنا فى روسيا".
كانت منصة نتفليكس قد أعلنت، فى وقت سابق خلال الأسبوع الجاري، وقف جميع عمليات الشراء المستقبلية من روسيا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نتفليكس تعلق خدماتها فى روسيا احتجاجا على الهجوم على أوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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