حاولت كام مرة تعمل دايت وفشلت؟.. إجابات مدهشة من المواطنين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وجاءت إجابات المواطنين مدهشة ومضحكة، نظرا لطبيعة المصريين المشهورة بالأكل الكثير، إذ قال أد المواطنين أنه حاول أكثر من 100 مرة لعمل الدايت لكنه فشل.

وقال مواطنة أخرى، إنها حاولت أكثر من 30 مرة فقط وما زلت أحاول مرة أخرى، بينما قال أحد المواطنين إنه يضعف أمام أكل العزومات والمناسبات خاصة فى رمضان.

واليوم العالمى لمكافحة السمنة يحتفى به عالمياً فى 4 مارس من كل عام بداية من العام 2020، حيث كان يحتفى به قبل ذلك في 11 اكتوبر من كل عام، وقد تم تغيير الموعد من قبل الاتحاد العالمى للسمنة لتوحيد موعد الاحتفاء به عالمياً لتسليط الضوء أكثر على الحد من السمنة.