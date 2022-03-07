عاجل.. TikTok تعلق نشر مقاطع الفيديو الجديدة من روسيا

جدة - نرمين السيد - وذلك بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية، فى نبأ عاجل، منذ قليل. وما زالت العمليات العسكرية الروسية التى أعلن عن تنفيذها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الأراضى الأوكرانية جارية منذ أكثر من أسبوع، فيما تسعى العديد من الدول لتهدئة الأوضاع ووقف عمليات إطلاق النار.

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