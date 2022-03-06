ثور هائج يتسبب فى إصابة 15 شخصًا بعرض ترفيهى بالمكسيك

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، أنه تم توثيق الحادث ببلدة تيريبيتيو فى بلدية موريليا بولاية ميتشواكان المكسيكية، حيث اقتحم الثور المدرجات وتطايرت الكراسى والمشروبات، وهاجم المتفرجين.
وأكد شهود عيان أن الثور تم شده من قبل عدة رعاة بقر وإدخاله بأمان إلى الحلبة.
كما أشارت تقارير محلية إلى أنه لم يصب أى من الأشخاص الخمسة عشر الذين هاجمهم الثور بجروح خطيرة.
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