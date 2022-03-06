عمارة بيضاء بخطين حمر.. حكاية حب عائلة الوصيفى لقميص الزمالك (فيديو)

جدة - نرمين السيد - فى منتصف شارع بورسعيد بمدينة السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، توسطت تلك البناية الطريق، وأصبحت من العلامات المميزة، فى مشهد كان مختلفًا على أهالى المنطقة، لكنه نابعًا من عشق عائلة الوصيفى للمارد الأبيض.

والتقى "دوت الخليج" السيد الوصيفى مالك العمارة، والذى أكد أنه ورث حب نادى الزمالك من والده وجده، وأورثه لأولاده وأحفاده وجميع أفراد العائلة، وجاءت فكرة طلاء الواجهة بشارع وألوان النادى لترجمة عشقهم للكيان.

وأضاف أنه لم يكن يتوقع الجدل الكبير الذى أثارته العمارة، وتلقى تعليقات مختلفة من المواطنين ما بين إيجابية وسلبية، لكنه لم يهتم إلا بالإيجابى فقط، خاصة وأنه حينما فكر فى التصميم كانت الهدف إسعاد عائلته فقط.

وأوضح الوصيفى، أنه يدعم كافة قرارات المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، ويرى أنه أعاد حق النادى الملكى، ولم يصدر عنه أى قرار خاطئ كوال فترة رئاسته، ويسعى دائمًا لما فيه صالح المارد الأبيض.

وأكد أنه لا ينتظر أى تكريم من إدارة نادى الزمالك، لأن ما فعله نابعًا عن عشقه للكيان، بل إذا احتاج النادى مساندته سيكون فى الصفوف الأولى، لافتًا إلى أن جمهور الزمالك دائمًا داعمًا وسندًا له، ومن أعظم جماهير العالم فى الولاء والانتماء.