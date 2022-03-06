تضم 27 مليون فرد.. دراسة تكشف أضخم شجرة عائلة فى العالم

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، الدراسة التى أجراها فريق من الباحثين فى جامعة أكسفورد البريطانية تفتح المجال أمام التعرف على أصل التنوع الجينى للبشر والتعرف على العلاقة الجينية التى تربط كل مجتمع بالمجتمعات الأخرى.

ويواجه الباحثون تحديا فى الوقت الحالى وهو جمع كل قواعد البيانات الخاصة بالجينات على مستوى العالم وإنشاء قاعدة بيانات واحدة للجينات البشرية تمنحهم قدرة أكبر على التعرف على الأسلاف وأسس التنوع بين البشر.

وشملت الدراسة أكثر من 3 آلاف و600 عملية تتبع جينى لأشخاص حصلوا عليها من 8 قواعد بيانات جينية خاصة بـ 215 مجتمع حول العالم، إضافة إلى ما تم التوصل إليه من جينات الأسلاف التى تم التوصل إليها بوسائل مختلفة، بحسب الموقع الذى أوضح أن النتيجة قادت إلى التوصل إلى شجرة عائلة تضم 27 مليون شخص من أسلافنا.