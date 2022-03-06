قبل طرحه.. أهم مواصفات هاتف «أوبو فايند اكس 5 برو»

جدة - نرمين السيد - أوبو فايند اكس 5 برو

ويتمتع هاتف "أوبو فايند اكس 5 برو" بمميزات ومواصفات قوية تجعله واحدا من أفضل هواتف أندرويد فى 2022.

مواصفات أوبو فايند اكس 5 برو

ويأتى الهاتف شاشة من نوع LTPO2 AMOLED، بقياس 6.7 بوصة، مع تقنية HDR10+، وتبلغ دقتها 1440 فى 3216 بيكسل، ويكون مزودا بطبقة حماية من نوع "Gorilla Glass Victus".

ويتمتع أوبو فايند اكس 5 برو، بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية تأتى بمستشعر IMX766 من سونى بدقة 50 ميجابيكسل، يدعم نظام التثبيت البصرى للصور OIS، متصل بعدسة فائقة الاتساع من سونى IMX766 بدقة 50 ميجابيكسل، وعدسة تيليفوتوغرافى من سامسونج S5K3M5 بدقة 13 ميجابيكسل.

ويحتوى الهاتف على بطارية بقوة 5000 ميللى أمبير فى الساعة، يتم شحنها عبر منفذ USB Type-C، بقدرة شحن تصل إلى 80 وات، والتى تدعم شحن البطارية بالكامل خلال 12 دقيقة.

ويصمم بهيكل مصنوع من السيراميك وهو أقوى بمرتين من اللوحة الزجاجية لذا يأتى بوزن أثقل يبلغ 217 جراما، ويتميز السيراميك بتوصيل حرارى أفضل من الزجاج، مما يعمل على تحسن تبريد الجهاز.

سعر أوبو فايند اكس 5 برو

ويتوفر أوبو فايند اكس 5 برو باللون الأبيض والأسود اللامع، بسعر 1300 يورو أى ما يعادل 22 ألأف و800 جنيه مصرى.