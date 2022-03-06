الصاروخ الخارج عن السيطرة يصطدم بالقمر (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - قال معهد الفلك، إن الصاروخ "فالكون 9" انطلق فى الأصل من فلوريدا فى فبراير 2015 كجزء من مهمة بين الكواكب لوضع مرصد المناخ الفضائى فى الفضاء فى رحلة طولها أكثر من مليون كيلومتر عن الأرض.

وانتهت المرحلة الأولى من حرق طويل لمحركاتها وإرسال مرصد المناخ فى الفضاء السحيق فى موقع محايد الجاذبية يبعد أربع مرات مسافة بعدنا عن القمر وفى خط مباشر مع الشمس.

وبعد نجاح المهمة تم وضع المرحلة الثانية للصاروخ فى مدار الهروب من الأرض، وتم رصده أكثر من مرة وتم تصنيفه على أنه كويكب تحت اسم WE0913.

فى 8 فبراير الماضى، التقط تلسكوبا فضائيا الصاروخ أثناء مروره بجانب الأرض، وأصبح الصاروخ حينها على بعد 4000 كيلومتر فقط من الأرض، وبحسب العلماء اصطدم الحطام الصاروخى يوم 4 مارس بسطح القمر.