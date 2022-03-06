فكرة جديدة تخلص بريطانيان من مصاريف الإيجار

جدة - نرمين السيد - وفكر الثنائى تشارلى ماكفيكار وصديقها لوك ووكر، فى شراء حافلة لندن القديمة ذات الطابقين مقابل 2500 جنيه إسترلينى وأمضى عامًا ليحولاها إلى منزل أحلامهما.

وقالت تشارلى، فى تصريحات لـ "ذا صن" البريطانية: "كنا نعلم أن الاستئجار أو الحصول على رهن عقارى سيؤدى إلى تقييدنا ولن نمتلك نفس القدر من المرونة".

وتابعت: "لذا بعد مشاهدة المساحات المذهلة، مررنا بخيارات مختلفة مثل حاويات الشحن، والكرفانات وما إلى ذلك، وفى النهاية اخترنا حافلة ذات طابقين".

وأشار الثنائى إلى أنهما كانوا محظوظين لوجود أشخاص تساندهم كعائلتهم، وقاما بالكثير من العمل بأنفسهما ولكنهما اعتمدا على محترفين فى أعمال السباكة والكهرباء والنجارة.