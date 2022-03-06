لا تسبّوها.. دعاء الرسول فى العاصفة الترابية

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الأرصاد أن مستوى الرؤية الآن فى القاهرة 3000 متر ونشاط الرياح والرمال المثارة على كل الأنحاء.

ونشر مجمع البحوث الإسلامية دعاء الرسول، صلى الله عليه وسلم، فى حالة الرياح، وأنه قال: "الريح من روح الله قال سلمة: فروح الله تأتى بالرحمة، وتأتى بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها". سنن أبى داود.

وتوقعت الأرصاد أن تصل سرعة الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد من 40 إلى 50 كم على الساعة، وتتوافر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.