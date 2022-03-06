- 1/2
- 2/2
جدة - نرمين السيد - وأعلنت الأرصاد أن مستوى الرؤية الآن فى القاهرة 3000 متر ونشاط الرياح والرمال المثارة على كل الأنحاء.
ونشر مجمع البحوث الإسلامية دعاء الرسول، صلى الله عليه وسلم، فى حالة الرياح، وأنه قال: "الريح من روح الله قال سلمة: فروح الله تأتى بالرحمة، وتأتى بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الله خيرها، واستعيذوا بالله من شرها". سنن أبى داود.
وتوقعت الأرصاد أن تصل سرعة الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد من 40 إلى 50 كم على الساعة، وتتوافر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لا تسبّوها.. دعاء الرسول فى العاصفة الترابية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.