فى «لسه الصبح».. دراسة: النساء أفضل من الرجال فى قيادة السيارة

جدة - نرمين السيد - وتحدث فادى إبراهيم خلال حلقة اليوم من برنامج "لسه الصبح" المذاع على الراديو 9090، عن نتائج تلك الدراسة والتى تشير إلى أن النساء أفضل من الرجال فى القيادة، وذلك لكونهن أكثر أمانا بالطرق وخصوصا السريعة.

وأشار فادى إلى أن السيادات أفضل من حيث الآمان والمخالفات، بالإضافة إلى تمتعهن بقدرتهن على الهدوء مقارنة بالرجال، لذا ينتبهون أكثر مع عوامل الآمان.

وأضاف أن هناك العديد من الدراسات التى أظهرت نتائجها أن المرأة هى الشخص الذى يمكنك أن تستقل معه السيارة وأنت مطمئن وآمن على حياتك من مخاطر التصادمات والحوادث، مقارنة بالرجال الذين اتضح أنهم أكثر عرضة لتلك المخاطر.

ولفت أن المرأة أقل قدرة فى التعامل مع السيارة عن الرجل وهى صف السيارة إلى جانبى الطريق، وكذلك التعامل مع المشاكل الميكانيكية الطارئة وكيفية إصلاحها أو فى أقل تقدير اكتشافها.