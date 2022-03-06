مجمع البحوث يرد: هل لـ شعبان أفضلية عن غيره من الشهور؟

جدة - نرمين السيد - وأكد فى رد على فتوى: "هل لـ شهر شعبان أفضلية عن غيره من الشهور؟ وهل للصيام فيه أجر مختلف؟ أن حكمة الله تعالى اقتضت أن يجعل لعباده مواسم للخير يكثر الأجر فيها، رحمةً بعباده، ولما كان شهر رمضان هو شهر البركات والنفحات، فقد كان شهر شعبان خير مقدمة له، فكان الصوم فى شعبان بمنزلة السنة القبلية فى صلاة الفريضة، فإنها تهيئ النفس وتنشطها لأداء الفرض، ولذا فقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم فيه.

ودلل المجمع فى رده بحديث ورد عن أم المؤمنين عائشة، رضى الله عنها، جاء فيه: أنها قالت: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْت رَسُولَ اللَّه، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْته فِى شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِى شَعْبَانَ" متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفى هذا دليل على أنه كان يخص شهر شعبان بالصوم أكثر من غيره.

وأضاف: "كذا كان السلف الصالح يجتهدون فيه فى العبادة، استعدادًا لاستقبال شهر رمضان، وفى هذا المعنى قول أبى بكر البلخى: "شهر رجب شهر الزرع، وشهر شعبان شهر سقى الزرع، وشهر رمضان شهر حصاد الزرع".

وقد بيّن النبى صلى الله عليه وسلم الحكمة من كثرة صيامه فيه، فعن أسامة بن زيد، رضى الله عنهما، قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: "ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ" رواه أبو داود والنسائى وصححه ابن خزيمة.