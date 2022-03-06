الصين: تلقينا بيانات من قمر صناعى جديد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "شينخوا" الصينية، تشير المعلومات المتوفرة إلى أن "الخبراء فى أحد المراكز الأرضية فى مقاطعة هاينان الصينية، تمكنوا من استقبال البيانات الأولية من أحد أقمار Hainan-1، التى أطلقت إلى الفضاء مؤخرًا".
وبحس الوكالة، قال البيان الصادر عن الأكاديمية الصينية للعلوم، إن "البيانات التى استلمناها كانت من قمر Hainan-1-02 الجديد، جودة المعلومات كانت جيدة، لقد استقبلنا نحو 10 جيجابايت من البيانات، وتم حفظها، ويجرى العمل على معالجتها حاليا".
وقال مدير معهد أبحاث "هاينان"، التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، يانج تيانليان، إنه "بعد الحصول على البيانات بنجاح، يمكننا القول أن القمر تم تطويره بشكل جيد، وفى الأيام الأخيرة عمل موظفونا بشكل مكثف لمراقبة استقبال البيانات من الأقمار الصناعية الجديدة، ويمكننا القول إن النتيجة كانت جيدة".
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