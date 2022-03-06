للحماية من الاختراق.. أبل تحذر مستخدميها من «التحميل الجانبى»

جدة - نرمين السيد - وأشارت الشركة إلى المخاطر الكبيرة الناتجة بعد "التحميل الجانبى" للتطبيقات خارج متجرها App store. وجاء فى تقرير بموقع "AppleInsider" يشير إلى شركة آبل بعثت برسالة إلى اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ الأمريكى للاعتراض على مشروع متوقع لاجبارها على التحميل الجانبى. ولفتت الشركة أنه بعد السماح بـ "التحميل الجانبى" للتطبيقات خارج متجر App store، ينتج عنه برامج ضارة تخترق هواتف آيفون وأجهزة أبل. وأضافت أن الشركة قالت أن التحميل الجانبى يساعد منتجى البرامج الضارة والهاكرز، لأنه يعتمد على المستخدمين الذين يتم خداعهم لتنزيله. وأوضحت أبل أن عملية مراجعة متجر التطبيقات ستخلق حاجزا كبيرا ضد عمليات الاحتيال الأكثر شيوعا المستخدمة لتوزيع ونشر البرامج الضارة.

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