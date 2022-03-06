اختبار نظام أقمار صناعية للاستطلاع.. كوريا الشمالية تعلن التفاصيل

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بعد يوم من إعلان السلطات العسكرية فى المنطقة إطلاق صاروخ باليستى من البلاد للمرة الثانية خلال أسبوع. وذكرت الوكالة الرسمية أن الإدارة المعنية بالتطوير فى مجال الفضاء وأكاديمية علوم الدفاع فى كوريا الشمالية أجريا عملية الإطلاق، "فى إطار خطة تطوير قمر صناعى للاستطلاع". وهذا هو الإطلاق الثانى من نوعه خلال أسبوع لاختبار معدات الأقمار الصناعية والتاسع لإطلاق صاروخ هذا العام.

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