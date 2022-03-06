وفاة بطل الفيلم الحقيقى.. بشير الديك يكشف تفاصيل قصة «الحريف» (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وعن قصة الفيلم قال بشير الديك أنه لم يلتق الراحل سعيد الحافى والذى تدور أحداث الفيلم عنه.

وتابع بشير الديك: "سمعت أن فيه واحد أسمه سعيد الحافى وحريف جداً فى لعب الكرة الشراب وهو حافى القدمين ويجرى بها العديد من الحركات المهارية وكتبت الفيلم ولم أسميه الحافى بل الحريف".

وأوضح "الديك"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أنه سمع قصص الراحل المثيرة والتى كانت تدفع البعض لعمل رهانات عليه خلال اللعب من شدة احترافه لعب كرة "الشراب".