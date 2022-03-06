السلطات الأمريكية تستخدم الديناميت لإزالة صخرة سدت أحد طرق كالفورنيا

وبحسب "الشرق الأوسط"، عطلت الصخرة التى يبلغ ارتفاعها وعرضها أمتاراً عدة، حركة المرور على الطريق 50 منذ مساء الخميس قرب بحيرة تاهو، وهو مكان سياحى يجذب سنوياً عدداً كبيراً من المتزلجين، فتدخلت دائرة النقل فى كاليفورنيا (كالترنس) وأرسلت فرقاً متخصصة إلى المكان لإزالة الصخرة، وأطلقت كذلك وسم #Boulderwatch فى مواقع التواصل، ونشرت عبر تويتر منشورات انطوت على نوع من الفكاهة وكانت تزود الجمهور بتحديثات حول جهود فرقها فى إزالة الصخرة وإعادة فتح الطريق.
وبدأ العمال فى المنشورات وهم يحفرون الصخرة الضخمة ثم يضعون أصابع الديناميت فى ثقوبها قبل تفجيرها بالكامل.
ونشرت كذلك مقاطع الفيديو تظهر تطاير الغبار والأحجار من الصخرة، قبل أن تزيل آلات متخصصة المخلفات.
ويمتد الطريق 50 من الغرب إلى الشرق على مسافة خمسة آلاف كيلومتر تقريباً ويمر بأنحاء واسعة من الولايات المتحدة، رابطاً ويست ساكرامنتو فى كاليفورنيا بأوشن سيتى فى ميريلاند قرب العاصمة واشنطن.
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